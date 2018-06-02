14:54 | КЕРЛИНГ

Скип сборной России Моисеева взяла паузу в карьере из-за здоровья

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, что скип национальной команды России Виктория Моисеева на время прекратила карьеру по состоянию здоровья.

- Мы поговорили с Викторией, обсудили ситуацию. Она не может пока играть по состоянию здоровья, - цитирует "Р-Спорт". - Сейчас ей, конечно, нужна пауза, чтобы поправить здоровье. Но мы договорились о том, что всегда ее ждем, если она все-таки примет решение вернуться.

Моисеева является чемпионом Европы 2016 года и обладателем бронзы чемпионата мира-2018.

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https://rsport.ria.ru/others/20180602/1137579921.html

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