Скип сборной России Моисеева взяла паузу в карьере из-за здоровья

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, что скип национальной команды России Виктория Моисеева на время прекратила карьеру по состоянию здоровья.

- Мы поговорили с Викторией, обсудили ситуацию. Она не может пока играть по состоянию здоровья, - цитирует "Р-Спорт". - Сейчас ей, конечно, нужна пауза, чтобы поправить здоровье. Но мы договорились о том, что всегда ее ждем, если она все-таки примет решение вернуться.

Моисеева является чемпионом Европы 2016 года и обладателем бронзы чемпионата мира-2018.