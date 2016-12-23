14:41 | ШАХМАТЫ

Владимир Путин: "Шахматы должны развиваться по всей России"

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна гордится своей шахматной школой и выдающимися гроссмейстерами прошлого и настоящего. Руководитель государства подчеркнул, что данный вид спорта должен развиваться по всей стране.

- Не считаю, что я вправе вмешиваться в решение муниципальных и региональных властей по поводу того, что нужно добавить в учебную программу, а что нужно изъять, - сказал Путин. - Это тонкая сфера. Нужны ли шахматы в основное или дополнительное время это должны определять на месте.

Безусловно, Россия может гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов РФ, гордимся ими. Мы специально создали направление в центре для одаренных детей в Сочи. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране.

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