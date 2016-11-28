"СЭ" предлагает вам следить за 12-й, возможно, решающей партией матча за шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!

Счет в матче – 5,5–5,5. Сегодня Карякин играет черными фигурами. Если победитель не будет определен в этой партии, всех ждет тай-брейк.