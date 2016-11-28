"СЭ" предлагает вам следить за 12-й, возможно, решающей партией матча за шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным с помощью нашей трансляции. Не упустите ни одного ключевого момента игры!
Счет в матче – 5,5–5,5. Сегодня Карякин играет черными фигурами. Если победитель не будет определен в этой партии, всех ждет тай-брейк.
GuruChess
30 ноября нас с вами ждёт от 3 до 15 дополнительных партий! Сначала идёт матч из 4 партий в быстрые шахматы в формате 25+10. То есть на каждую игру дают 25 минут каждому игроку с добавлением 10 секунд после каждого хода. Если "рапид" не определит победителя, будет блиц матч по формуле 5+3 из двух партий. После ничейного результата в блице, блиц матч может быть повторён ещё 4 раза. То есть максимум в блице может быть сыграно десять партий. 15-ая решающая партия играется по правилам "Армагеддона", то есть ничья белыми приравнивается к проигрышу. На первые 60 ходов белым даётся 5 минут, чёрным – 4 минуты, начиная с 61 хода, добавляется по 3 секунды за каждый ход.
23:10
GuruChess
Добрый вечер. Очень быстро завершилась в ничью 12-ая партия. Магнус играл белыми. В дебюте соперники разыграли Испанскую Партию: Берлинскую защиту (C67). Разменяв все фигуры, соперники согласились на ничью после 30 хода.
23:10
Andre_Saratov
Свист на трибунах Нью-Йорка.
22:45
Andre_Saratov
В матче Урал-Терек хоть голы были...
22:44
alex1966
позорище а не шахматы, поддавки на ничью. И это гроссмейстеры?
22:38
Глупый
поразительно ,какие они нерешительные,всё это тай- брейк.
22:31
Упёртый русский
Обалдеть... Катать в решающей партии такую позу - это нечто. Магнус, если ты силён, играй королевский гамбит, если чувствуешь себя великим чемпионом! Это же рыба с дебюта, ну что на ц6, конь ж7 и слон ф5 с битой рыбой...
22:17