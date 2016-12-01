Сергей Карякин: "Надеюсь, что смогу популяризировать шахматы в Крыму"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин по окончании матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном отметил, что собирается популяризировать шахматы в Крыму. По его словам, сейчас в России происходит настоящий шахматный бум.

– Я призываю всех детей, всех, кто сомневается в выборе профессии, идти в шахматы, – приводит RT слова Карякина. – Во-первых, это интересно и в любом случае полезно для развития ребенка. Во-вторых, если все пойдет хорошо и откроется талант, то его можно будет развить. В России лучшие шахматные специалисты, а Москва – столица мира по этому виду спорта. У нас все есть, чтобы было подготовлено новое сильное поколение игроков.

– А к детям из вашего родного Симферополя можете обратиться с таким же призывом?

– Конечно. Я надеюсь, что смогу популяризировать шахматы в Крыму. С удовольствием встречусь и с руководством полуострова, и с любителями шахмат. Сейчас происходит настоящий шахматный бум. Могу привести пример: когда начался чемпионский матч, к моему первому тренеру по шахматам записались 130 человек.