Сергей Карякин: "Играть с компьютером не планирую. С ним тяжело конкурировать"

Гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что не собирается играть против компьютера. По его словам, сейчас с шахматными программами тяжело конкурировать. Ранее россиянин проиграл матч за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену, уступив на тай-брейке.

- Компьютеры сейчас стали такими сильными, что с ними тяжело конкурировать, - приводит ТАСС слова Карякина. - В 14-летнем возрасте я одерживал победу над чемпионом мира среди компьютерных программ, но сейчас они сделали огромный шаг. Играть с компьютером не планирую.