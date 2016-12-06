17:32 6 декабря | ШАХМАТЫ

Сергей Карякин: "Играть с компьютером не планирую. С ним тяжело конкурировать"

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Гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул, что не собирается играть против компьютера. По его словам, сейчас с шахматными программами тяжело конкурировать. Ранее россиянин проиграл матч за звание чемпиона мира норвежцу Магнусу Карлсену, уступив на тай-брейке.

- Компьютеры сейчас стали такими сильными, что с ними тяжело конкурировать, - приводит ТАСС слова Карякина. - В 14-летнем возрасте я одерживал победу над чемпионом мира среди компьютерных программ, но сейчас они сделали огромный шаг. Играть с компьютером не планирую.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3845760

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