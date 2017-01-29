Карякин и Карлсен сыграли вничью на турнире в Голландии

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. В 2016 году они встречались в матче за шахматную корону, Карлсен победил на тай-брейке.

Победу на турнире досрочно одержал Уэсли Со из США. По итогам турнира он набрал 9 очков, Карлсен - 8, Карякин - 7,5.