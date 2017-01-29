Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на турнире в голландском Вейк-ан-Зее. В 2016 году они встречались в матче за шахматную корону, Карлсен победил на тай-брейке.
Победу на турнире досрочно одержал Уэсли Со из США. По итогам турнира он набрал 9 очков, Карлсен - 8, Карякин - 7,5.
Старожил футбола
Вот зачем печатает СЭ такое вранье: " Уэсли Со из США. По итогам турнира он набрал 9 очков, Карлсен - 8, Карякин - 7,5." Когда в действительности: 1.Уэсли Со 9 очков, 2.Карлсен - 8 очков, 3-5. Абхибан, Аронян, Вэй И - 7,5 очков. 6-7. Эльянов и Карякин - 7 очков. Карякине не занял третье место, а поделил 6-7.
15:47