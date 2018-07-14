Дворкович пожаловался на конкурента на пост главы ФИДЕ в антикоррупционный комитет

Претендент на пост главы ФИДЕ Аркадий Дворкович обвиинил вице-президента организации и еще одного кандидата на должность Георгиоса Макропулоса в коррумпированности. ФИДЕ ранее объявила, что предпримет антикоррупционные меры на выборах президента организации.

"Я был приятно удивлен, узнав о решении руководства ФИДЕ предпринять антикоррупционные меры. Шахматный мир сильно нуждается в этом на протяжении многих лет, и я немного удивлен, что мистер Макропулос не предпринял их раньше. Являясь одним из руководителей ФИДЕ более 30 лет он однозначно мог это сделать. Это позитивный шаг, я хочу использовать возможность направить первый официальный запрос в новый антикоррупционный комитет", - написал Дворкович в Твиттере.

К сообщению Дворкович прикрепил письмо, в котором обвинил ФИДЕ в непрозрачности при назначении судей, выборе мест для крупных состязаний и финансировании федераций. В частности, он утверждает, что Макропулос использовал высокое положение в личных целях.

Помимо Дворковича и Макропулоса, на пост главы ФИДЕ претендует британец Найджел Шорт. Многолетний глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться на новый срок и уже заявил о поддержке Дворковича. Выборы пройдут в Батуми (Грузия) 3 октября.