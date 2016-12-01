13:54 | ШАХМАТЫ

Аркадий Дворкович: "Карякин достойно играл в матче с Карлсеном"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

Вице-премьер РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович выразил мнение, что Сергей Карякин показал хорошую игру в матче за мировую шахматную корону против Магнуса Карлсена.

Российский гроссмейстер проиграл норвежцу на тай-брейке в ночь на четверг после того, как 12 партий с классическим контролем времени завершились вничью.

- Я до трех ночи смотрел матч Карякина перед Федеральным собранием. Переживал, болел, - приводит ТАСС слова Дворковича. - К сожалению, он проиграл. В любом случае, Сергей молодец, играл против Карлсена хорошо, достойно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3831499

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