Журова - об отказе боксера Усика от звания "Герой Украины": "Там запутались - то не хотят, чтобы спортсмены приезжали в Россию, то желают, чтобы они здесь побеждали"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала "СЭ" отказ боксера Александра Усика от звания героя Украины.

- Я не знаю какие правила в Украине по присвоению званий, у нас в России звание героя присуждалось очень малому количеству спортсменов за реально выдающиеся заслуги, - говорит Журова. - Усик, наверное, просто сравнил, за какие достижения такую награду дают в России, и понял, что это не тот случай. У нас звание героя дают не за победу над каким-то соперником, а за выдающиеся достижения за многие годы, когда человек действительно становится героем для страны, а за победу над россиянином или американцем присваивать звание героя странно.

Его провоцируют на неправильные вещи, но мне приятно, что наши болельщики отнеслись с уважением к нему, к гимну и флагу, никто не делал акцент на то, что он украинец. Украинской стороне тоже пора выключать политику, там запутались в своих приоритетах, они то хотят, чтобы спортсмены не приезжали в Россию, то чтобы они побеждали в нашей стране. (Никита АРМАНД)

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.