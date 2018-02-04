Юниер Дортикос: "Я хочу реванша с Гассиевым"

Кубинский боксер Юниер Дортикос после поражения от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале WBSS отметил, что был бы не против провести бой-реванш. Кубинец потерял пояс чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе.

- Это случается с каждым спортсменом. Я разочаровал людей на Кубе, людей в Майами, - заявил Дортикос. - Мурат - очень сильный соперник, и я хочу реванша. Мне очень понравилось в Сочи, у нас был очень интересный бой. Принять поражение очень трудно. Спасибо, Россия, все было хорошо. (Михаил ПОТАПОВ)

Гассиев уничтожил Дортикоса. Как это было