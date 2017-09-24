Юниер Дортикос: "Хочу сразиться с Гассиевым"

Кубинец Юниер Дортикос после победы нокаутом над Дмитрием Кудряшовым в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) отметил, что стремится доказать, что является лучшим полутяжем в мире. Дортикос подчеркнул, что хочет встретиться с другим российским боксером – Муратом Гассиевым.

– Я знал, что Кудряшов пойдет на меня, поэтому выждал момент и нанес удар, – цитирует BoxingScene Дортикоса. – Когда он упал, я понял, что все кончено. В целом, для меня честь выступать в WBSS. Хочу доказать миру, что являюсь лучшим полутяжем на данный момент. Хочу сразиться с Гассиевым. Знаю, что он следит за мной, а я буду следить за ним. Если он сделает свое дело, я с удовольствием с ним встречусь. Готов к бою с Гассиевым.