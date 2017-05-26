WBA отказалась признавать бой Мейуэзер - Макгрегор официальным

Президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что организация отказалась признавать официальным возможный поединок между бывшим чемпионом мира Флойдом Мейуэзером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. По его словам, этот поединок можно рассматривать только как выставочный.

- Я думаю, это выставочный бой, - приводит WBA слова Мендосы. - Если мы утвердим этот поединок как официальный, то это не станет хорошей новостью для бокса. Мы не будем участвовать в этом мероприятии. Если Флойд хочет вернуться, то в мире еще много хороших боксеров, с которыми можно устроить крутое шоу.