WBA объявит свое решение по бою Джошуа - Кличко 21 октября

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявит решение о бое между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко 21 октября, информирует Sky Sports. В последнее время стороны вели переговоры. На этой неделе появилась информация, что поединок может не состояться вообще. Для Кличко важно, чтобы на кону стоял вакантный титул WBA, однако организация пока не дала согласия. Напомним, что Джошуа владеет титулом чемпиона мира IBF в супертяжелом весе. Кличко является экс-чемпионом мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.