Владимир Кличко может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил, что еще может вернуться на профессиональный ринг. По словам 42-летнего украинца, он все еще в хорошей форме. Кличко завершил карьеру в августе 2017 года.

– Для возвращения в бокс должны быть веские причины, – цитирует Кличко Fox Sports. – Должно произойти что-то необычное, даже невероятное. Я все еще в отличной форме. Однако не знаю, как долго я смогу поддерживать такие кондиции.

Но если мне будет 45-46 лет, а форма останется, то, возможно, я подумаю обновить рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я имею в виду, что для меня есть только одна мотивация – побить рекорд Джорджа Формана. Придет время и я подумаю над этим.