Владимир Кличко - Джошуа: "Не бойся проиграть"

Украинец Владимир Кличко отметил, что британцу Энтони Джошуа нечего бояться перед встречей с ним на ринге. Джошуа будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Во время пресс-конференции Кличко пришел на выручку британцу, которому задали вопрос о том, боится ли он потерпеть первое поражение.

– Я помогу тебе, потому что знаю, каково это, – цитирует Boxingscene Кличко, который обратился к Джошуа. – Я пережил это и вернулся еще сильнее. Нечего бояться.

Мне придется встретиться с парнем, чей возраст равен количеству лет, которые я провел на ринге. 27 лет. Можете себе представить? Но поможет это мне или навредит? Рассматриваю это как новую возможность. Чувствую себя молодым, голодным и одержимым целью снова стать чемпионом.