Владимир Хрюнов: "Возможно, Усик перерос звание героя одной страны"

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отказ боксера Александра Усика от звания героя Украины.

- То, что Александр Усик сделал на ринге, уже достойно звания героя народа Украины, - сказал Хрюнов. - У него - большое будущее как у боксера и как у человека, в том числе и политическое, если он захочет. Какое к нему отношение будет на Украине из-за отказа от этого звания, нам пока неведомо. Возможно, Усик перерос звание героя одной страны.

Звание героя какой страны можно присвоить Майку Тайсону или Ленноксу Льюису? Это - герои всего мира, герои бокса. Усик - наш великий современник, и оценка его труда - работа болельщиков и любителей бокса по всему миру. Давайте просто будем ждать его следующего боя. (Михаил ПОТАПОВ).

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.