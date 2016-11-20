Владимир Хрюнов: "Судьи, насчитавшие одинаковые очки в бое Ковалев - Уорд, негодяи"

Российский промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал судейство боя за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Он уверен, что победу в этом поединке заслужил российский боксер.

Отметим, что это поражение стало для Ковалева первым в 32-х боях в профессиональной карьере. Поединок Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

- Одно удовольствие сегодняшней ночи - это слушать Владимира Гендлина, - написал Хрюнов на своей странице в Instagram. - Негодяи судьи, которые в таком сложном бою, насчитали одинаковые очки. Кому нужна такая победа? Сергей Ковалев - лучший!

Ковалев проиграл Уорду. Как это было