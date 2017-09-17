Владимир Хрюнов: "Самый выгодный сценарий для промоутеров — спорная победа Альвареса над Головкиным по очкам"

Известный промоутер Владимир Хрюнов отметил, что казахстанцу Геннадию Головкину не стоит доводить бой с Саулем Альваресом до решения судей. По его словам, такой сценарий выгоден организаторам боя.

- Я буду болеть за Геннадия, - приводит RT слова Хрюнова. - Но как специалист могу сказать, что самый выгодный сценарий для промоутеров – спорная победа Альвареса по очкам, чтобы была возможность реванша. Не рекомендую Головкину доводить дело до решения судей. Если мексиканец закончит бой на ногах, то будет много разговоров, ведь среди рефери много знакомых лиц, которые часто судят бои с участием Сауля.

Обычно претендент должен доказывать своё превосходство над чемпионом, чтобы судьи ему отдали победу, но в этом бою нет претендента. Альварес уже давно известен на рынке, его бои продаются на платном телевидении. Но его соперник – блестящий Геннадий Головкин. Если будет нокаут, то, думаю, на пол своего соперника отправит именно представитель Казахстана.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.