Владимир Хрюнов: "Промоутер Уорда договорился с судьями"

Промоутер Владимир Хрюнов уверен, что судьи отдали победу Андре Уорду в бою за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF с Сергеем Ковалевым из-за договоренности с представителем американца Jay-Z, который является известным музыкантом.

Поединок между Ковалевым и Уордом состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113. Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Для меня итог этого боя оказался достаточно предсказуемым, - сказал Хрюнов. - Промоутер Уорда хорошо подготовился. Доказательство этому - одинаковое судейское решение на всех трех карточках. Бой был очень сложным для судейства и очевидно, что кто-то синхронизировал их действия. Была какая-то подковерная игра.

Что касается самого поединка, было заметно, как Уорд по ходу боя не единожды испытывал страх. Были моменты, когда казалось, что вот-вот ниточка порвется, и он окажется в затруднительном положении. Тем не менее тренеру Сергея нужно было внимательнее отнестись к подготовке и тактике на бой. Уорд, при всей своей вязкости, достаточно организованный боксер, Олимпиады просто так не выигрывают.

Я ожидал, что этот поединок будет похож на Ковалев – Клеверли. Сокрушающие удары по корпусу, удар по ближайшей цели и дальше развитие. Сергей по корпусу работал мало. Что касается реванша, то очень сильно это будет зависеть от того, какие были продажи на платном телевидении. Если интерес будет, то реванш состоится, - отметил Хрюнов. (Сергей ФИШ)

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