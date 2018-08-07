Владимир Хрюнов: "Поражение Ковалева в бою с Альваресом связано с просчетами тренера"

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал решение Сергея Ковалева о продолжении карьеры. По его мнению, у Ковалева есть возможности, чтобы взять реванш у Альвареса, а недавнее поражение Сергея связано с просчетами тренера.

– Сергей Ковалев сделал в боксе столько, что мы должны радоваться любой возможности увидеть его на ринге еще раз, – сказал Хрюнов. – Я думаю, что почти наверняка у Альвареса и Ковалева в контракте был пункт о реванше, и не сомневаюсь, что Сергею есть с помощью чего выиграть колумбийца.

– То есть Сергей правильно сделал, что остался? Все-таки 35 лет, к тому же многие эксперты говорили, что, судя по бою, Сергей уже не тот.

– Я думаю поражение в бою с Альваресом связано с просчетами тренера, хотя Сергею нужно действительно внести какое-то разнообразие. Но при этом нужно учитывать, что бокс – это вид спорта, где результаты боев могут быть разные – не всегда получается выигрывать. Поэтому, я думаю, мы с удовольствием посмотрим матч-реванш. А всем спортсменам, которые выбирают себе дорогу на будущее – желаю реализоваться так, как реализовался Сергей Ковалев, а это уже намного больше, чем просто спортсмен – это один из спортивных символов нашей страны.

– Считаете, Сергею нужно сменить тренера?

– Это его личное дело. Может, Сергею действительно и нужен другой наставник, но я думаю, он примет решение сам.

– Как считаете, ему стоит сразу боксировать с Альваресом или перед реваншем провести бой с кем-то еще?

– Для того, чтобы этот бой организовать, все равно уйдет какое-то время, я думаю, минимум полгода. Поэтому считаю, что он успеет восстановиться и по-другому построить свою подготовку. (Петр ГРИГОРЕНКО)