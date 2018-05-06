Владимир Хрюнов: "Бой Головкина и Мартиросяна не удался по вине американца"

Промоутер Владимир Хрюнов отметил, что бой казахстанца Геннадия Головкина с Ванесом Мартиросяном за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) не удался по вине американского боксера.

Головкин сохранил за собой пояса, победив Мартиросяна во втором раунде 12-раундового поединка, который состоялся в Карсоне (США). Изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест, а бой был отменен.

- Головкин сделал свою работу на отлично, но Мартиросян практически не попытался сделать ничего внятного. Он откровенно не помог Головкину в этом бою показать нам то, что обычно показывает Геннадий, - цитирует "РИА Новости" Хрюнова. - Мы не успели насладиться поединком. Бой, я считаю, не удался, и, к сожалению, из-за Мартиросяна. А так был большой ажиотаж из-за этого поединка и в России, и в Казахстане. Думаю, у нас еще будет возможность насладиться боями Геннадия Головкина в самое ближайшее время.

Дело в том, что у Мексики и Казахстана разный подход к выращиванию животных. В Мексике употребляют кленбутерол, а в Казахстане и России нет. Анекдотический способ оправдаться со стороны Альвареса практически сорвал этот бой. Но я думаю, этого поединка ждут все – и Головкин, и Альварес, и телевидение, и этот бой обязательно состоится. Думаю, не позднее осени.

Головкину нужно ворваться в Англию и забрать последний пояс в его весе – WBO. У Сандерса тоже амбициозный промоутер, Фрэнк Уоррен, который в свое время умудрился устроить бой Рикки Хаттона и Кости Цзю, когда Хаттону никто не давал шансов. Думаю, Уоррен немедленно предпримет попытку реализовать бой с Головкиным.