Виталий Минаков: "Бой Мейвезера и Макгрегора пройдет полностью под диктовку американца"

Известный российский боец ММА, бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков объяснил, почему Конора Макгрегора уже можно считать победителем в бое против Флойда Мейвезера, хотя американский боксер будет однозначным фаворитом. Минаков также отметил, что предстоящий бой не вызывает у него интереса.

– Если честно, то сам поединок особого интереса у меня не вызывает, – сказал Минаков. – Для людей, по-настоящему разбирающихся в единоборствах, спортивной составляющей в этом случае нет как таковой. Бой пройдет полностью под диктовку Мейвезера. Если бы они бились по правилам ММА, можно было бы искать интригу, а преимущество было бы на стороне Макгрегора. Но в данном случае вообще сложно представить, есть ли вообще у Флойда оппозиция на ринге на сегодняшний день. Человек – боксер и ударник высочайшего уровня. Конор, пусть и тоже в основном специализируется на ударной технике, человек из другого вида спорта.

– В чем же тогда смысл этой встречи?

– Мне, например, было очень интересно все, что вокруг поединка. Тур из пресс-конференций в разных городах, обсуждения, ажиотаж. Ребята молодцы, отработали на 100 процентов. Надо отдать должное Конору. При том, что соперники абсолютно разного уровня – Макгрегор здесь, на Земле, а Мейвезер в другой галактике, ирландец заставил миллионы людей задуматься о результате и рассуждать о шансах того и другого. Кто-то даже отдает предпочтение Конору. Поэтому Макгрегор с этой точки зрения – уже победитель. Ведь если говорить об экспертах в области единоборств, то они спорят не о том, как этой бой закончится, а о том, как именно Мейвезер выиграет. В первом раунде, во втором, или поиграет с соперником.

– То есть сам по себе результат не так важен?

– От этой истории больше всего выигрывает именно индустрия мирового ММА. Не так давно этот вид спорта называли "боями без правил", он имел полулегальный статус. О телетрансляциях и речи не шло, а во многих странах Европы смешанные единоборства до сих пор запрещены. И то, что такой бой состоится, а его обсуждает весь мир, говорит о том, что ММА воспринимают на одном уровне с боксом. Это большая победа смешанных единоборств. Для всего вида спорта. Макгрегор уже вписал себя в историю, даже если он проиграет самым позорным образом. Ведь несколько лет назад сложно было поверить, что такой поединок возможен.

– Что может сыграть за Макгрегора?

– Если только лаки панч. На мой взгляд, как-то так. Они – соперники принципиально разного уровня. О Коноре вообще сложно что-то сказать как о боксере. Человек никогда не выступал на профессиональном ринге. У него не было ни сильных, ни слабых соперников – никаких. Конечно, будет здорово, если я ошибаюсь – тогда все болельщики, и ММА, и бокса, получат большое удовольствие. Но мне кажется, что конкуренции не будет.

– Каков ваш прогноз на исход боя?

– Сомневаюсь, что он пройдет всю дистанцию. Это случится, если так будет нужно Мейвезеру. Флойд полностью диктует все происходящее – когда захочет, тогда и сделает то, что нужно. (Антон БАБОШИН)

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.