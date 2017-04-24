Виталий Кличко: "Я буду рядом с Владимиром во время боя с Джошуа"

Вечный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко выразил уверенность в том, что его брат Владимир победит Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и IBO. Бой между украинцем и британцем состоится 29 апреля в Лондоне.

- Очень важно, когда вас кто-то поддерживает. Когда я боксировал, Владимир всегда был рядом с рингом и подбадривал меня, - приводит Boxing Scene слова Виталия Кличко. - Сейчас же я буду рядом с ним во время боя в Лондоне. Безусловно, у него есть опытная команда, но моральная поддержка важна для Владимира. Уверен, что он победит.

В этом поединке встретятся два чемпиона. Джошуа моложе Владимира на 12 лет, но брат сделает все, чтобы победить. Я знаю его как никто другой и могу уверенно сказать, что никто не обладает таким опытом и техникой, как он.