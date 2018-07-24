01:59 | Бокс — Профессиональный

Василий Ломаченко: "Усик - красавчик. Он провел очень мощный бой"


Украинский боксер Василий Ломаченко - о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

- Саня – красавчик. Провел очень замечательные раунды, мощный бой. Думаю, всем понравилось, - цитирует Ломаченко Tribuna.com. - Именно этого Сашу все и знают. Такой стиль, комбинации, движения, передвижения. Мои поздравления, очень рад, что все получилось. Поздравляю и его команду.

Усик одержал победу по очкам единогласным решением судей.

 

 

Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/boxing/1065469815.html

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