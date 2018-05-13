Василий Ломаченко – о нокдауне в бою с Линаресом: "Теперь желающих встретиться со мной будет больше"

Новый чемпион мира в легком весе (WBA) Василий Ломаченко отметил, что после его нокдауна в бою с Хорхе Линаресом желающих встретиться с ним на ринге будет больше.

В шестом раунде венесуэлец отправил Ломаченко на настил ринга, однако украинец сразу же встал и показал готовность продолжать бой.

- После того как я побывал в нокдауне, желающих встретиться со мной будет намного больше, - сказал в эфире FightHub TV Ломаченко. - Они увидели, что я тоже человек и тоже бываю в нокдауне. Я облегчил работу своей промоутерской компании в плане поиска соперника.

Отметим, что после боя с Линаресом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующий бой Ломаченко проведет 25 августа против чемпиона WBO в легком весе Раймундо Бельтрана.