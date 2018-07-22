Валерий Газзаев – о победе Усика над Гассиевым: "Политического аспекта не было"

Знаменитый российский тренер, победитель Кубка УЕФА-2005, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился с "СЭ" мнением о финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр Усик – Мурат Гассиев. В поединке, который состоялся в Москве 21 июля, победу единогласным решением судей одержал украинский спортсмен.

– Украинец победил россиянина в Москве. Политический аспект играл роль в этом? – вопрос Газзаеву.

– Политического аспекта не было. Спортсмены и до, и во время, и после боя максимально корректно и уважительно относились друг к другу. Какая здесь может быть политика? Не нужно ее мешать со спортом. Красота – в соревновательном духе! (Игорь НОВИКОВ)

Усик перебоксировал Гассиева. И победил // "Саня выполнил план на бой лучше, чем я" //

Пойдет ли Усик по стопам Холифилда? Украинец не оставил надежды Гассиеву //

Душное шоу. Усик и Гассиев подрались в условиях сауны