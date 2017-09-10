Усик нокаутировал Хука

В Берлине состоялся первый четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик техническим нокаутом победил немца Марко Хука и защитил свой титул. Судья остановил бой в 10-м раунде.

Для 30-летнего победителя Олимпиады-2012 из Украины это 13-я победа (11-я нокаутом) в 13-м поединке. 32-летний Хук потерпел 5 поражение при 40 победах и одной ничьей.

В других четвертьфиналах встретятся: Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба), Мурат ГАССИЕВ (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша), Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий КУДРЯШОВ (Россия).