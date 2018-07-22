Усик - Гассиеву: "Ты молодец, у тебя все впереди, а мне чуть-чуть осталось"

Украинский боксер Александр Усик подбодрил россиянина Мурата Гассиева сразу после боя за звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. Усик победил решением судей в финале Всемирной боксерской серии и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

"Друг, ты молодец, ты красавец. У тебя все впереди, а мне еще чуть-чуть осталось", - сказал 31-летний Усик 24-летнему Гассиеву после окончания 12-го раунда.

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