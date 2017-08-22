Умар Кремлев: "Промоутеры, менеджеры и боксеры должны получить новые лицензии до 1 октября"

Генеральный секретарь Федерации бокса России прокомментировал новые правила профессионального бокса, отметив, что основными задачами организации являются прозрачность и забота о спортсменах. В середине июля стало известно, что ФБР будет регулировать все вопросы, связанные с профессиональным боксом.

– Уже все по правилам решено, корректировки если и будут, то незначительные, – сказал Кремлев. – Собрал промоутеров, потому что хотел всех услышать и со всеми поговорить. А так правила есть – до 1 октября все должны получить лицензии и начать работать. Взаимодействие у нас уже есть с большинством. Наша задача – прозрачность и забота о спортсменах, чтобы у нас были чемпионы мира. Если берем спортсмена, его нельзя бросать под танки, его надо грамотно вести. Чтобы боксер знал, что завтра его не бросят на полпути. Это задача федерации, чтобы у нас больше было чемпионов мира.

– Когда новые правила вступят в силу?

– Они уже вступили. И до 1 октября промоутеры, менеджеры и боксеры должны сдать аттестацию и получить лицензии.

– Есть какие-то проблемы с промоутерами?

Мы хотим, чтобы они работали прозрачно, чтобы бои были конкурентными, а не так, чтобы проводили незрелищные турниры. Всегда что-то новое кому-то не нравится, но потом со временем говорят: "А как хорошо сделали!" Сейчас не готов сказать, что кто-то против. Да и мы готовы обсуждать, идти навстречу, есть адекватный диалог. А в целом правила определяет Федерация бокса России. Мы можем прислушиваться и делать какие-то корректировки, но только для позитивных улучшений. (Елена СОБОЛЬ)

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