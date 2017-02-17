Уайлдер надеется на ужесточение наказания за применение допинга

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер уверен в необходимости ужесточения наказания за нарушение антидопинговых правил. По его словам, каждый боксер должен знать о возможности пожизненного отстранения в случае применения запрещенных веществ.

Напомним, в феврале прошли слушания по делу между российским Александром Поветкиным и Уайлдером. По итогам заседания присяжные постановили, что россиянин принимал мельдоний в период, когда он был включен в список запрещенных препаратов.

- Это просто ужасно для спорта. Я надеюсь, что будет сделано гораздо больше, прежде чем допинг погубит бокс, - приводит Boxingscene слова Уайлдера. - WBC проделал огромную работу в этом направлении, но мне хотелось бы видеть более жесткие наказания.

Хочется, чтобы спортсмен, употреблявший запрещенные вещества, знал, что может быть не только дисквалифицирован, но и пожизненно отстранен от бокса. Или он должен был выплатить крупный штраф.