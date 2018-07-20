Трояновский и Алоян узнали соперников по второму сезону WBSS

Состаялась жеребьевка вторго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В следующем году участие в турнире примут боксеры в первом полусреднеме и легчайшем весе.

В категории до 63,5 килограммов участие примет россиянин Эдуард Трояновский, который в четвертьфинале встретится с Кириллом Релихом из Белоруссии. В категории до 53,5 килограммов Миша Алоян проведет бой с представителем ЮАР Золани Тете.

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)

Второй сезон

Первый полусрединий вес (до 63,5 кг)

Кирилл Релих (Белоруссия) - Эдуард Трояновский (Россия)

Иван Баранчи (Белоруссия) - Энтони Игит (Швеция)

Регис Прогрейс (США) - Тэрри Флэнаган (Англия)

Джош Тэйлор (Шотландия) - Райан Мартин (США)

Легчайший вес (до 53,5 кг)

Наоя Инуэ (Япония) - Хуан Карлос Паяно (Филиппины)

Райан Барнетт (Великобритания) - Нонито Донаире (Филиппины)

Мэнни Родригес (Куба) - Джейсон Молони (Австралия)

Золани Тете (ЮАР) - Миша Алоян (Россия)