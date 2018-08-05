08:28 | Бокс — Профессиональный

Тренер посоветовал Ковалеву завершить карьеру


Тренер бывшего чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалева Аброр Турсунпулатов считает, что его подопечному нужно задуматься о завершении карьеры. В ночь на воскресенье, 5 августа, 35-летний россиянин потерпел поражение от колумбийца Элейдера Альвареса техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился пояса.

– Реванша с Альваресом не будет, Серега должен бросать бокс, – цитирует ТАСС Турсунпулатова. – Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру.

Ковалев провел на профессиональном ринге 36 боев, одержав 32 победы (28 – нокаутом). Один поединок завершился вничью. Три последних поединка россиянин проиграл.

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