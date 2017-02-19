Тренер Алояна: "Дата рассмотрения апелляции на решение CAS еще не назначена"

Тренер боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов заявил, что дата рассмотрения апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) до сих пор неизвестна. На Олимпийских играх-2016 Алоян выиграл серебряную медаль, но затем был лишен ее за употребление допинга из-за обнаруженного туаминогептана. В конце декабря 2016 года Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали.

– Ситуация для нас пока непонятная, дата рассмотрения нашего иска в арбитражном суде пока еще неизвестна, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – Мы подали апелляцию на решение CAS еще в конце декабря, прошло уже больше половины февраля, а дата рассмотрения апелляции даже еще не назначена. Сейчас от нас ничего не зависит, мы находимся в стадии ожидания.

Мы пока не можем понять позицию AIBA. Документ по апелляции находятся в CAS, но от AIBA нет ни дисквалификации, ни каких-либо выговоров. Думаю, что в ближайшее время официально от Федерации бокса России будет сделан запрос в AIBA. И если на нас не будет наложено никаких обременений, то мы будем думать, где и когда начинать выступления. Миша в любом случае остался в сборной России, будет готовиться к Играм-2020 года в Токио. Он сейчас находится в хорошем физическом состоянии и в любой момент готов выйти на ринг.