Томпсон хочет сразиться с Поветкиным

Американец Тони Томпсон хочет провести поединок с россиянином Александром Поветкиным, сообщает Boxing scene. Ранее Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF, также WBO отказалась возвращать его в рейтинг. В декабре в пробе Поветкина был обнаружен остарин, из-за чего был сорван его бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна. Условная дисквалификация Поветкина истечет в июне 2017 года. 1 июля он планирует провести поединок в Москве.

- Я побеждаю вне зависимости от соперника, - сказал Томпсон. - Я нокаутирую Поветкина. Это хороший боксер, но не сильнее соперников, с которыми я дрался до этого.