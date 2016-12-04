Сотни жителей Владикавказа вышли на улицы отпраздновать победу Гассиева над Лебедевым

Сотни жителей Владикавказа вышли на главную площадь, чтобы отпраздновать победу уроженца города Мурата Гассиева, информирует ТАСС. Боксер завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Он раздельным решением судей победил соотечественника Дениса Лебедева.

Сразу после прямой трансляции боя многие жители Владикавказа вышли на улицы, поздравляя друг друга с победой боксера. Автомобили с осетинскими флагами сигналили всем проезжающим. Сотни людей с флагами Северной Осетии в настоящее время находятся на площади Штыба, где организован мини-концерт с танцами. Собравшиеся хором скандируют "Мурат – чемпион".

Кроме того, в социальных сетях распространено объявление об организации в воскресенье выезда в аэропорт Беслана для торжественной встречи Гассиева.



