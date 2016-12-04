02:07 | БОКС — Профессиональный

Сотни жителей Владикавказа вышли на улицы отпраздновать победу Гассиева над Лебедевым

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Сотни жителей Владикавказа вышли на главную площадь, чтобы отпраздновать победу уроженца города Мурата Гассиева, информирует ТАСС. Боксер завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Он раздельным решением судей победил соотечественника Дениса Лебедева.

Сразу после прямой трансляции боя многие жители Владикавказа вышли на улицы, поздравляя друг друга с победой боксера. Автомобили с осетинскими флагами сигналили всем проезжающим. Сотни людей с флагами Северной Осетии в настоящее время находятся на площади Штыба, где организован мини-концерт с танцами. Собравшиеся хором скандируют "Мурат – чемпион".

Кроме того, в социальных сетях распространено объявление об организации в воскресенье выезда в аэропорт Беслана для торжественной встречи Гассиева.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3838992

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