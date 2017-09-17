Сондерс победил Монро и ждет соперника в бою Головкин - Альварес

Британский боксер Билли Джо Сондерс единогласным решением судей победил американца Вилли Монро в среднем весе. Поединок состоялся в Лондоне, Сондерс защищал титул чемпиона WBO.

Для Сондреса эта победа стала 25-й в карьере. Скорее всего, следующим соперником британца станет победитель боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес, на кону которого стоят пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.