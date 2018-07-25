СМИ: Усик проведет бой против Беллью в Великобритании

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик дал согласие на проведение бой с британцем Тони Беллью, утверждает Worldboxingnews. По информации источника, 31-летний обладатель поясов WBA, WBO, IBF и WBC встретится с 35-летним соперником на его родине. В настоящее время стороны начали переговоры.

Напомним, 21 июля Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей, объединив четыре чемпионских пояса.

В такиве украинского боксера 15 боев, в которых он одержал 15 побед (11 – нокаутом). Беллью провел на профессиональном ринге 33 поединка (30 побед, 20 из них нокаутом, 2 поражения и 1 ничья).