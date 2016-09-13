Слушания по делу о применении допинга Тайсоном Фьюри пройдут после боя с Владимиром Кличко

Слушания по делу о нарушении антидопинговых правил британцем Тайсоном Фьюри пройдут после реванша с украинцем Владимиром Кличко. Как сообщает ВВС, заседание по делу Фьюри состоится в ноябре, тогда как бой запланирован на 29 октября.

Фьюри победил Кличко в прошлом году, завоевав чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. После этого Британское антидопинговое агентство (UKAD) обвинило его в нарушении антидопинговых правил. Но дисквалификация была отложена до завершения независимого расследования. Фьюри свою вину отрицает и грозит судом UKAD.