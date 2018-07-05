Следующий бой Джошуа состоится 22 сентября на "Уэмбли". Соперник – Поветкин?

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа договорился о проведении двух боев на стадионе "Уэмбли", сообщает BBC. Поединки состоятся 22 сентября 2018 года и 13 апреля 2019 года.

Официально имена соперников 28-летнего боксера еще не определены. Ранее промоутер американского боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкел сказал, что его клиент не будет ближайшим соперником Джошуа. Он отметил, что осенью на ринг против британца, скорее всего, выйдет обязательный претендент на титул WBA россиянин Александр Поветкин.