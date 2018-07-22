Сессилия Брекхус: "Хочу уйти непобежденной"

Норвежская боксерша Сессилия Брекхус, защитившая титулы чемпионки мира WBC, WBA, IBF, WBO и IBO, в бою с россиянкой Инной Сагайдаковской подвела итоги поединка.

- Для России это великолепно организовать такое шоу, за которым следит весь мира. Не знаю, сколько поясов стояло на кону сегодня. Только у меня есть пять поясов. Я просто хотела победить спокойно, но с соперником (Инной Сагайдаковской. - прим. "СЭ") пришлось тяжело. Она не упала после нескольких тяжелых ударов. Хочу уйти на покой непобежденной и оставить след в истории. (Евгений БЕЛОУСОВ)