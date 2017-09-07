Сауль Альварес: "Меня не нужно сравнивать с Лариосом, Хауреги и Наполесом"

Мексиканец Сауль Альварес выразил уверенность в том, что встанет в один ряд с легендарными боксерами, которые были его кумирами в детстве. При этом Альварес отметил, что его не нужно сравнивать с ними.

Напомним, что 16 сентября мексиканец проведет поединок с чемпионом мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадием Головкиным.

– Если у вас есть страсть, то возможно все. Жилберто Роман, Оскар Лариос, Хавьер Хауреги – чемпионы, – приводит Boxing Scene слова Альвареса. – Я вырос на их поединках, я смотрел и учился. Также влияние на меня оказал Хосе Наполес. Сравнение с ними большая честь для меня. Но я не думаю о том, что меня нужно сравнивать с ними.