Руслан Проводников: "Выйду на ринг только ради боя с Брэдли"

Российский боксер Руслан Проводников подчеркнул, что согласится на бой с американцем Тимоти Брэдли на любых условиях. По словам спортсмена, он хочет взять реванш за поражение, которое потерпел в марте 2013 года. Тогда судьи отдали победу Брэдли со счетом 115:112, 114:113, 114:113.

- Руслан, когда мы вновь увидим вас на ринге?

- Я из той категории боксеров, которые выходят сражаться не ради денег, - приводят "Известия" слова Проводникова. - Мне нужен новый интересный вызов, который замотивирует меня выйти на ринг. А драться просто так я не хочу. Это должен быть действительно сильный и интересный соперник. Тот, кто заставит меня бросить всё и с головой уйти в тренировки.

- Это правда, что в будущем вы можете провести бой против Пакиао или Брэдли?

- Безусловно, Тимоти Брэдли - тот соперник, с которым мне очень хочется встретиться на ринге. Но пока что конкретных соглашений нет. Как только появится шанс провести этот поединок, я соглашусь на него без промедления. И мне не важны финансовые условия - я готов выйти на ринг, но только ради реванша с американцем.

- Поединок с Брэдли был самым важным в вашей спортивной карьере?

- Безусловно, этот бой сильно изменил мою жизнь. Ведь я был никому не известным сибирским парнем. И никто не ожидал, что я смогу хотя бы навязать борьбу непобедимому на тот момент американцу. Все видели, что первые два раунда прошли при моем тотальном доминировании. Ну а в 12-м раунде я отправил Тимоти в нокдаун. Да, я уступил решением судей, но я не стыжусь этого результата. Знаю, что многие эксперты, в том числе знаменитый тренер Тедди Атлас, считают, что я не проиграл тот бой. Но сейчас уже нет смысла говорить о том, что было. Если у меня появится возможность, я сделаю все, чтобы победить Брэдли.