14:04 | БОКС — Профессиональный

Решение по иску Рябинского к Уайлдеру, скорее всего, будет принято весной 2017 года

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Решение по иску руководителя компании "Мир бокса" Андрея Рябинского к американскому боксеру Деонтею Уайлдеру будет принято ориентировочно весной 2017 года. В июне Рябинский подал в суд на чемпиона WBC в тяжелом весе и его промоутера Лу Дибелла. Они обвинили российского боксера Александра Поветкина в употреблении допинга.

- Продвижения есть. Думаю, развязка наступит весной следующего года, ближе к лету, пожалуй. Пока что многого рассказать не могу, - цитирует ТАСС Рябинского. - У нас есть позиция: мы вели себя достойно, а они - нет. Поэтому сейчас и идет суд. 

Между Поветкиным и Уайлдером 21 мая был запланирован бой. Но он был отложен, поскольку в организме Поветкина были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3822911

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