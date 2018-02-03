Рахим Чахкиев: "Дортикосу нужно беречь печень"

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев поделился ожиданиями от боя россиянина Мурата Гассиева с кубинцем Юниером Дортикосом. Также 35-летний боксер заявил, что не вернется на ринг.

– Бой будет очень конкурентный, – начал Чахкиев. – Конечно, я хочу победы земляка, но надо понимать, что его соперник – не подарок, у него много сильных сторон, особенно удар. К тому же, он старше, опытнее и у него длинее руки, он хорош в разменах, так что Мурату нужно быть очень осторожно.

Гассиев тоже может пробить, Дортикосу нужно беречь печень. От этого пострадал и Влодарчик и Денис Лебедев. Мурату нужно быть очень подвижным в ринге, тогда будут шансы. Мой прогноз – победа нокаутом одного из бойцов.

Вернусь ли я на ринг? Я решил закончить, у меня на это есть причины: зрение уже не то, есть у меня проблемы со здоровьем, о которых я не говорил никогда. Да и с семьей надо больше времени проводить. Хочу пожить спокойной жизнью, быть полезным российскому боксу, развивать этот вид спорта у нас в стране. (Михаил ПОТАПОВ)