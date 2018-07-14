Промоутер Усика: "Организаторам боя нужно позаботиться о перелете, если они хотят увидеть нас в Москве"

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас - о проблемах в организации финального боя Всемирной боксерской суперсерии с Муратом Гассиевым, который должен пройти в Москве.

- Организаторы не позаботились о перелете, о безопасности и об отеле (для Усика - прим. "СЭ"), насколько я знаю, - цитирует промоутера Boxingscene. - До боя осталась всего неделя. Они должны что-то сделать, если хотят увидеть нас в Москве. Крайний срок - понедельник. В этот день Александр должен улететь в Москву.

Бой Гассиева и Усика запланирован на 21 июля.