Промоутер Усика: "Бой с Гассиевым может не состояться"

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксера Александра Усика, допустил отмену боя с Муратом Гассиевым в финале Суперсерии (WBSS).

- То, о чем мы договорились с господами из Федерации бокса России, не соблюдается. Я пока не могу раскрыть, какого характера эти проблемы, но проблемы есть. Сегодня вечером мы будем вести переговоры, попробуем все решить. На данный момент есть шанс, что бой будет отменен. Мы не привыкли работать, когда то, о чем мы договаривались не соблюдается, - сказал Красюк. (Михаил ПОТАПОВ)