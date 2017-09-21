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22:17 | Бокс — Профессиональный

Промоутер: "Ковалев закончил карьеру Уорда, как и обещал"

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Кэти Дува, промоутер боксера Сергея Ковалева, заявил, что россиянин фактически завершил карьеру Андре Уорда, как и обещал. В четверг стало известно, что 33-летний американец решил завершить карьеру боксера. По его словам, у него нет больше желания драться, а тело не может больше выносить нагрузок большого спорта.

– Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло, – цитирует ТАСС Дуву. – Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы.

Напомним, два последних боя Ковалев провел против Уорда. В первом поединке россиянин лишился титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO, потерпев поражение единогласным решением судей. В реванше он уступил техническим нокаутом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4582670

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Материалы других СМИ
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samsam

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22:22