Промоутер: "Ковалев закончил карьеру Уорда, как и обещал"

Кэти Дува, промоутер боксера Сергея Ковалева, заявил, что россиянин фактически завершил карьеру Андре Уорда, как и обещал. В четверг стало известно, что 33-летний американец решил завершить карьеру боксера. По его словам, у него нет больше желания драться, а тело не может больше выносить нагрузок большого спорта.

– Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло, – цитирует ТАСС Дуву. – Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы.

Напомним, два последних боя Ковалев провел против Уорда. В первом поединке россиянин лишился титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO, потерпев поражение единогласным решением судей. В реванше он уступил техническим нокаутом.