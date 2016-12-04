Промоутер Гассиева: "Гассиев не стал боксировать с Рамиресом ради ожидания боя за два титула"

Промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес подчеркнул, что его подопечный, будучи обязательным претендентом, согласился уступить Виктору Рамиресу право провести объединительный бой с россиянином Денисом Лебедевым, чтобы выйти на поединок с победителем сразу за два титула, однако в последний момент титул WBA (Super) был снят.

Как пояснил менеджер Лебедева Вадим Корнилов, их сторона не имела договоренностей с командой Гассиева относительно второго титула.

- Когда Гассиев был обязательным претендентом по линии IBF, он был готов драться с Виктором Рамиресом, но мы согласились подождать, чтобы они (с Лебедевым. - Прим. "СЭ") могли объединить титулы. Мы понимали, что победитель боя Рамирес - Лебедев будет должен встретиться с Муратом и выставить на кон оба пояса, - приводит "Р-Спорт" слова Маргулеса. - И затем уже победитель этого боя встретится с кем-то из пары Дортикос - Шуменов. И это было соглашение двух международных организаций. И дальше только бог знает, что произошло с этими договоренностями. Мы собирались боксировать с Рамиресом и уступили место объединительному бою только потому, что нам пообещали возможность побороться сразу за два пояса. А потом случилось вот что.

Нет, это не стало огромным разочарованием, потому что, прежде всего, если бы нам сейчас достался и пояс WBA, нам бы также досталась и его обязательная защита. Я бы сказал, что это нормально. Но я разочарован тем, что WBA позволила этому случиться. Если ты чемпион мира по двум версиям в первом тяжелом весе, ты должен защищать оба своих титула.