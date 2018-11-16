Прическу Усика высмеяли в Инстаграме

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик в своем Инстаграме выложил совместное фото с экс-чемпионом мира и соотечественником Владимиром Кличко. Подписчики обратили внимание на прическу Усика. По мнению многих, она выглядит довольно комично.

- Сань, подстригись, - написал один из подписчиков.

- Прическа родом из 90-х, - отметил другой.

- Александр, может быть, сменить прическу?, - предложил третий.

- Сань, верни хвостик, как было раньше.

- С этой прической ты похож на моего соседа

- Это от шапки такая прическа, у меня тоже бывает.

Напомним, недавно Усик защитил титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и WBO, нокаутировав британца Тони Беллью.